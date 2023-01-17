Малахов Константин Никтополионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Константин Никтополионович

Малахов Константин Никтополионович

avatar

Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1885

Отец: Малахов Никтополион Александрович

Мать: Малахова Елизавета Андреевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Малахов Леонид Константинович

Мать ребёнка: Малахова София Николаевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.

Дочь: Малахова Капитолина Константиновна

Мать ребёнка: Малахова София Николаевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.

Сын: Малахов Галактион Константинович

Мать ребёнка: Малахова София Николаевна

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова София Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close