Малахов Константин Никтополионович
Место рождения
Дата рождения24.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1885
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малахов Леонид Константинович
Мать ребёнка: Малахова София Николаевна
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.
Дочь: Малахова Капитолина Константиновна
Мать ребёнка: Малахова София Николаевна
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.
Сын: Малахов Галактион Константинович
Мать ребёнка: Малахова София Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно