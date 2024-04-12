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Малахова София Николаевна

Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Малахов Леонид Константинович

Отец ребёнка: Малахов Константин Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.

Дочь: Малахова Капитолина Константиновна

Отец ребёнка: Малахов Константин Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.

Сын: Малахов Галактион Константинович

Отец ребёнка: Малахов Константин Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Константин Никтополионович

Смерть
Неизвестно
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