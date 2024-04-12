Малахова София Николаевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малахов Леонид Константинович
Отец ребёнка: Малахов Константин Никтополионович
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.
Дочь: Малахова Капитолина Константиновна
Отец ребёнка: Малахов Константин Никтополионович
Рождение ребёнка
03.07.1914 ст.
Сын: Малахов Галактион Константинович
Отец ребёнка: Малахов Константин Никтополионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно