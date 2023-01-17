Малахов Алексей Никтополионович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Малахова Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Малахова Александра Евлампиевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малахов Евлампий Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Александра Евлампиевна
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.
Сын: Малахов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Александра Евлампиевна
Рождение ребёнка
23.12.1914 ст.
Дочь: Малахова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Малахова Александра Евлампиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно