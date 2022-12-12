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Малахова Александра Евлампиевна

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Место рождения

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Малахова Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Малахов Алексей Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Малахов Евлампий Алексеевич

Отец ребёнка: Малахов Алексей Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.

Сын: Малахов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Малахов Алексей Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.12.1914 ст.

Дочь: Малахова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Малахов Алексей Никтополионович

Турутино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Алексей Никтополионович

Смерть
Неизвестно
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