Малахова Александра Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Малахова Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Малахов Алексей Никтополионович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малахов Евлампий Алексеевич
Отец ребёнка: Малахов Алексей Никтополионович
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.
Сын: Малахов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Малахов Алексей Никтополионович
Рождение ребёнка
23.12.1914 ст.
Дочь: Малахова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Малахов Алексей Никтополионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно