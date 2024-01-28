Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов

Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

13.02.1857 ст.

Дата смерти

08.02.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1857 ст.

Отец: Хмелевский Кирил Борисов

Мать: Хмелевская Анисья Тимофеева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хмельнова) Феодора ? Тимофеева

Мать ребёнка: Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Крещение
15.02.1857 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
1884 ст.
билетный рядовой 106 пехотного Уфимского полка
Бракосочетание
08.02.1884 ст.

Жена: Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева

Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.

Сын: Хмельнов Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1892 ст.

Сын: Хмельнов Константин Тимофеев

Мать ребёнка: Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1895 ст.

Сын: Хмельнов Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
08.02.1913 ст.
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.