Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов
Место рождения
Дата рождения13.02.1857 ст.
Дата смерти08.02.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1857 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хмельнова) Феодора ? Тимофеева
Мать ребёнка: Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева
Крещение
15.02.1857 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
1884 ст.
билетный рядовой 106 пехотного Уфимского полка
Бракосочетание
08.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.
Сын: Хмельнов Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
20.05.1892 ст.
Сын: Хмельнов Константин Тимофеев
Мать ребёнка: Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева
Рождение ребёнка
29.10.1895 ст.
Мать ребёнка: Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева
Смерть
08.02.1913 ст.