Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева

Место рождения

Калиновка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.

Отец: Воропаев Терентий Ефимов

Мать: не указана

Калиновка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хмельнова) Феодора ? Тимофеева

Отец ребёнка: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
08.02.1884 ст.

Муж: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов

Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.

Сын: Хмельнов Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1892 ст.

Сын: Хмельнов Константин Тимофеев

Отец ребёнка: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1895 ст.

Сын: Хмельнов Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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