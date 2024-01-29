Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866 ст.
Отец: Воропаев Терентий Ефимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хмельнова) Феодора ? Тимофеева
Отец ребёнка: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов
Бракосочетание
08.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
14.02.1891 ст.
Сын: Хмельнов Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов
Рождение ребёнка
20.05.1892 ст.
Сын: Хмельнов Константин Тимофеев
Отец ребёнка: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов
Рождение ребёнка
29.10.1895 ст.
Отец ребёнка: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов
Смерть
Неизвестно