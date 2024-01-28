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Хмельнов Михаил Тимофеев

Место рождения

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

29.10.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1895 ст.

Отец: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов

Мать: Хмельнова (Воропаева) Евдокия Терентьева

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Военная служба
С 1942 по 1943
47 гвардейская дивизия
Призыв на военную службу
18.06.1942
Волово, Воловский район, Тульская область
Воловский РВК
Пропал без вести (военное)
20.02.1943
Платоново, Великолукский муниципальный район, Псковская область
или в ноябре 1942
Смерть
Неизвестно

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