Хмельнов Михаил Тимофеев
Место рождения
Дата рождения29.10.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1895 ст.
Военная служба
С 1942 по 1943
47 гвардейская дивизия
Призыв на военную службу
18.06.1942
Волово, Воловский район, Тульская область
Воловский РВК
Пропал без вести (военное)
20.02.1943
Платоново, Великолукский муниципальный район, Псковская область
или в ноябре 1942
Смерть
Неизвестно