село Волово, село Волово, Воловский район, Тульская область (на 2018) — Familio

Волово

Воловский район, Тульская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
960Знаменское (Волово), с. вл.при безымянном озере.257145910952Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Воловская волость
191. Волово (Знаменское), село бывшее владельческое, дворов 184, жителей 1737, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, богадельня, лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Воловская волость
село Волово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Воловский район
561552Воловосело53°33'с.ш.38°02'в.д.N-37-089
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