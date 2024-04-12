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Хмелевский Кирил Борисов

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

08.03.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: Хмелевский Борис Игнатов

Мать: Жена Бориса Игнатова ? ?

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1843 ст.

Сын: Хмелевский Прокофий Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1845 ст.

Сын: Хмелевский Дионисий Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1847 ст.

Сын: Хмелевский Иван Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1849 ст.

Дочь: Матрена Кирилова

Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1852 ст.

Сын: Хмелевский Никифор Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1855 ст.

Дочь: Мавра Кирилова

Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1857 ст.

Сын: Хмельнов Тимофей Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1860 ст.

Сын: Хмелевский Феодосий Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1863 ст.

Дочь: Хмельнова Евдокия Кирилова

Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмельнов Петр Кирилов

Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Анисья Тимофеева

Смерть
08.03.1865 ст.
Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
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