Хмелевский Кирил Борисов
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смерти08.03.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: Хмелевский Борис Игнатов
Мать: Жена Бориса Игнатова ? ?
Рождение ребёнка
26.03.1843 ст.
Сын: Хмелевский Прокофий Кирилов
Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
26.09.1845 ст.
Сын: Хмелевский Дионисий Кирилов
Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
18.09.1847 ст.
Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
03.11.1849 ст.
Дочь: Матрена Кирилова
Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
01.02.1852 ст.
Сын: Хмелевский Никифор Кирилов
Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
23.04.1855 ст.
Дочь: Мавра Кирилова
Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
13.02.1857 ст.
Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
02.05.1860 ст.
Сын: Хмелевский Феодосий Кирилов
Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
18.02.1863 ст.
Дочь: Хмельнова Евдокия Кирилова
Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хмелевская Анисья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1865 ст.