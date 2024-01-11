Хмелевская Анисья Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1843 ст.
Сын: Хмелевский Прокофий Кирилов
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов
Рождение ребёнка
26.09.1845 ст.
Сын: Хмелевский Дионисий (Денис) Кирилов
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов
Рождение ребёнка
18.09.1847 ст.
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов
Рождение ребёнка
03.11.1849 ст.
Дочь: (Хмелевская) Матрена Кирилова
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов
Рождение ребёнка
01.02.1852 ст.
Сын: Хмелевский Никифор Кирилов
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов
Рождение ребёнка
23.04.1855 ст.
Дочь: (Хмелевская) Мавра Кирилова
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов
Рождение ребёнка
13.02.1857 ст.
Сын: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов
Рождение ребёнка
02.05.1860 ст.
Сын: Хмелевский Феодосий Кирилов
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов
Рождение ребёнка
18.02.1863 ст.
Дочь: Хмельнова (Хмелевская) Евдокия Кирилова
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов
Смерть
Неизвестно