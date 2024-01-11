Хмелевская Анисья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская Анисья Тимофеева

Место рождения

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хмельнов Петр Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Кирил Борисов

Рождение ребёнка
26.03.1843 ст.

Сын: Хмелевский Прокофий Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1845 ст.

Сын: Хмелевский Дионисий (Денис) Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1847 ст.

Сын: Хмелевский Иван Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1849 ст.

Дочь: (Хмелевская) Матрена Кирилова

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1852 ст.

Сын: Хмелевский Никифор Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1855 ст.

Дочь: (Хмелевская) Мавра Кирилова

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1857 ст.

Сын: Хмельнов (Хмелевский) Тимофей Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1860 ст.

Сын: Хмелевский Феодосий Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1863 ст.

Дочь: Хмельнова (Хмелевская) Евдокия Кирилова

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Борисов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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