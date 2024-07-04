Сергей Филиппович
Место рождения
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Филипп Григорьевич
Мать: Аксинья Агеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анисья Сергеевна
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лазарь Сергеевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ратников Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Аксинья Ивановна