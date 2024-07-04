Сергей Филиппович 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергей Филиппович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Филипп Григорьевич

Мать: Аксинья Агеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Ивановна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анисья Сергеевна

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лазарь Сергеевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ратников Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Аксинья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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