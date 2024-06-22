Максим Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Сергей Филиппович
Мать: Аксинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Константиновна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Николай Максимович
Мать ребёнка: Агриппина Константиновна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Герасим Максимович
Мать ребёнка: Агриппина Константиновна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мавра Максимовна
Мать ребёнка: Агриппина Константиновна