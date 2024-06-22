Максим Сергеевич 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максим Сергеевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Сергей Филиппович

Мать: Аксинья Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Константиновна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Николай Максимович

Мать ребёнка: Агриппина Константиновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Герасим Максимович

Мать ребёнка: Агриппина Константиновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мавра Максимовна

Мать ребёнка: Агриппина Константиновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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