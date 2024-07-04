Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лазарь Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ратников Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Филиппович
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Филиппович