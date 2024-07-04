Аксинья Ивановна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Филиппович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лазарь Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Филиппович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Филиппович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Филиппович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ратников Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Филиппович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Филиппович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Филиппович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Филиппович

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