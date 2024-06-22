Филипп Григорьевич 1693 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филипп Григорьевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1693

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Мавра Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Степанида Филипповна

Мать ребёнка: Аксинья Агеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сергей Филиппович

Мать ребёнка: Аксинья Агеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Федосья Филипповна

Мать ребёнка: Аксинья Агеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Афимья Филипповна

Мать ребёнка: Аксинья Агеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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