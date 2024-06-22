Аксинья Агеевна
Место рождения
Дата рождения1707
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Степанида Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сергей Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Федосья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Афимья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Григорьевич