Аксинья Агеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Агеевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1707

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Григорьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сергей Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Григорьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Федосья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Григорьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Афимья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Григорьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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