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Грибкова Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилий Николаевич Грибков

Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Рождение ребёнка
1846

Сын: Грибков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Рождение ребёнка
1847

Сын: Грибков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Рождение ребёнка
1849

Сын: Грибков Анисим Николаевич

Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Панкова (Грибкова) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Смерть
1907
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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