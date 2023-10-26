Грибкова Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибков Степан Николаевич
Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилий Николаевич Грибков
Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
Рождение ребёнка
1849
Сын: Грибков Анисим Николаевич
Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Панкова (Грибкова) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
Смерть
1907
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)