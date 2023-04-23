Панкова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1881
Рождение ребёнка
19.07.1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панков Алексей Дементьевич
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно