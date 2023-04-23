Панкова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1881

Муж: Панков Алексей Дементьевич

Рождение ребёнка
19.07.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панков Алексей Дементьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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