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Панков Алексей Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1858 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
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Место
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Рождение
Вычислено 1856

Отец: Панков Дементий Иванович

Мать: Панкова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкова Анна Михайловна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1880

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.11.1881

Жена: Панкова Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1882

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкова Евдокия Николаевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно