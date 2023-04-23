Панков Алексей Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1856
Отец: Панков Дементий Иванович
Мать: Панкова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1880
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
01.11.1881
Рождение ребёнка
19.07.1882
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно