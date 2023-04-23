Панкова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панков Алексей Дементьевич
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1881