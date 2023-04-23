Панкова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панков Алексей Дементьевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Алексей Дементьевич

Смерть
1881
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