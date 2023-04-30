Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ

Мать: Грибкова Агафья

Рождение ребёнка
1846

Сын: Грибков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Грибков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Грибков Анисим Николаевич

Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Панкова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Рубцова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Грибкова Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибков Степан Николаевич

Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилий Николаевич Грибков

Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова Пелагея Алексеевна

Смерть
1897
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