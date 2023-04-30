Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Грибков НИКТИТА ФЕДОРОВИЧ
Мать: Грибкова Агафья
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Грибков Анисим Николаевич
Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Панкова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Рубцова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Грибкова Агриппина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибков Степан Николаевич
Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилий Николаевич Грибков
Мать ребёнка: Грибкова Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1897