Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Рубцова) Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Рубцов Герасим Харитонович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Рубцова) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Рубцов Герасим Харитонович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Рубцова) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Рубцов Герасим Харитонович
Смерть
1913