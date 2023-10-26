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Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Мать: Грибкова Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Герасим Харитонович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Рубцова) Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Рубцов Герасим Харитонович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Рубцова) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Рубцов Герасим Харитонович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Рубцова) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Рубцов Герасим Харитонович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1913
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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