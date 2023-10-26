Рубцов Герасим Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Герасим Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Рубцова) Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Рубцова) Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Рубцова) Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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