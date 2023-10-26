Рубцов Герасим Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Рубцова) Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Рубцова) Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Рубцова) Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Рубцова (Грибкова) Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно