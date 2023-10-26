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Корнилий Николаевич Грибков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибков НИКОЛАЙ НИКИТИЧ

Мать: Грибкова Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Грибков Павел Корнилович

Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
11.10.1881 ст.

Сын: Грибков Михаил Корнилович

Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1884 ст.

Сын: Грибков Яков Корнилович

Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1885 ст.

Дочь: Грибкова Наталья Корниловна

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1886 ст.

Сын: Грибков Николай Корнилович

Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1888

Дочь: Грибкова Александра Корниловна

Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Грибков Василий Корнилов

Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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