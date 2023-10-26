Корнилий Николаевич Грибков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
11.10.1881 ст.
Сын: Грибков Михаил Корнилович
Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1884 ст.
Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
23.08.1885 ст.
Дочь: Грибкова Наталья Корниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1886 ст.
Сын: Грибков Николай Корнилович
Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
06.11.1888
Дочь: Грибкова Александра Корниловна
Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Грибкова Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно