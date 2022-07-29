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Малышев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1796 и 1805

Дата смерти

13.11.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1805

Отец: Малышев Тит

Мать: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонасья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Малышев) Ульяна

Мать ребёнка: Афонасья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Малышев) Арина

Мать ребёнка: Афонасья

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Малышев) Александра

Мать ребёнка: Афонасья

Рождение ребёнка
1838

Сын: Малышев Андриан

Мать ребёнка: Афонасья

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Малышев) Александра

Мать ребёнка: Афонасья

Смерть
13.11.1871

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