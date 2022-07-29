Малышев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1796 и 1805
Дата смерти13.11.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1796 и 1805
Отец: Малышев Тит
Мать: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афонасья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Малышев) Ульяна
Мать ребёнка: Афонасья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Малышев) Арина
Мать ребёнка: Афонасья
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Малышев) Александра
Мать ребёнка: Афонасья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Малышев Андриан
Мать ребёнка: Афонасья
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Малышев) Александра
Мать ребёнка: Афонасья
Смерть
13.11.1871