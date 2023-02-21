Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Малышев) Александра
(Малышев) Александра
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1846
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Малышев Яков
Между 1796 и 1805 г.р.
Мать
Афонасья
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЮ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец:
Малышев Яков
Мать:
Афонасья
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия