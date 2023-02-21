(Малышев) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малышев) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1796 и 1805 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Малышев Яков

Мать: Афонасья

Смерть
Неизвестно
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