Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1805
Сын: Малышев Яков
Отец ребёнка: Малышев Тит
Рождение ребёнка
1807
Сын: Малышев Прокопий
Отец ребёнка: Малышев Тит
Рождение ребёнка
1808
Сын: Малышев Егор
Отец ребёнка: Малышев Тит
Смерть
Неизвестно