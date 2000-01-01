Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1796 и 1805

Сын: Малышев Яков

Отец ребёнка: Малышев Тит

Рождение ребёнка
1807

Сын: Малышев Прокопий

Отец ребёнка: Малышев Тит

Рождение ребёнка
1808

Сын: Малышев Егор

Отец ребёнка: Малышев Тит

Смерть
Неизвестно
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