Малышев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти01.05.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Малышев Тит
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1836
Сын: Малышев Дмитрий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Лепестинья
Мать ребёнка: ?
Смерть
01.05.1881
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Причина смерти: от старости