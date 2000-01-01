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Малышев Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

01.05.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Малышев Тит

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1836

Сын: Малышев Дмитрий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Лепестинья

Мать ребёнка: ?

Смерть
01.05.1881
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Причина смерти: от старости
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