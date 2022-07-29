Малышев Тит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Тит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Между 1796 и 1805 г.р.
1807 г.р.
1808 г.р.

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Малышев Стафий

Мать: Василиса

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1805

Сын: Малышев Яков

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1807

Сын: Малышев Прокопий

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1808

Сын: Малышев Егор

Мать ребёнка: Пелагея

Смерть
1850

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