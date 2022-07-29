Малышев Тит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Малышев Стафий
Мать: Василиса
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1805
Сын: Малышев Яков
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1807
Сын: Малышев Прокопий
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1808
Сын: Малышев Егор
Мать ребёнка: Пелагея
Смерть
1850