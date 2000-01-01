Малышев Андриан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Малышев Яков
Мать: Афонасья
Рождение ребёнка
1858
Сын: Малышев Григорий
Мать ребёнка: Татьяна
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
1863
Сын: Малышев Иоанн
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
16.04.1870
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Малышев Яков
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
Неизвестно