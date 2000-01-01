Афонасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
1838

Сын: Малышев Андриан

Отец ребёнка: Малышев Яков

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Малышев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Яков

Смерть
Неизвестно
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