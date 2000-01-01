Афонасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
1838
Сын: Малышев Андриан
Отец ребёнка: Малышев Яков
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Малышев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Яков
Смерть
Неизвестно