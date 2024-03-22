Морозов Косьма Терентиев
Место рождения
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: Терентий Никитин
Мать: Анисия Петрова
Рождение ребёнка
02.02.1873
Мать ребёнка: Морозов Ефимия Матвеева
Рождение ребёнка
21.02.1876
Дочь: Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Морозов Ефимия Матвеева
Рождение ребёнка
10.02.1879
Мать ребёнка: Морозов Ефимия Матвеева
Рождение ребёнка
05.02.1883
Дочь: Мария Косьмина
Мать ребёнка: Морозов Ефимия Матвеева
Смерть
Неизвестно