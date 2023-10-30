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Анисия Петрова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

12.12.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Пётр Сергеев

Мать: Ксения Тимофеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1839

Муж: Терентий Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1844

Дочь: Евгения Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Никитин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.12.1845
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Морозов Косьма Терентиев

Отец ребёнка: Терентий Никитин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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