Анисия Петрова
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти12.12.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Пётр Сергеев
Мать: Ксения Тимофеева
Бракосочетание
15.05.1839
Муж: Терентий Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1844
Дочь: Евгения Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Никитин
Смерть
12.12.1845
Рождение ребёнка
До 1854
Отец ребёнка: Терентий Никитин