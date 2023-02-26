Ксения Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти13.09.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анисия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Сергеев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мелания Петрова
Отец ребёнка: Пётр Сергеев
Рождение ребёнка
17.01.1832
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Пётр Сергеев
Смерть
13.09.1846