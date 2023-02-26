Ксения Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

13.09.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анисия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Сергеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мелания Петрова

Отец ребёнка: Пётр Сергеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1832

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Пётр Сергеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.09.1846
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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