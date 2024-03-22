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Мелания Петрова

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 1873

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Пётр Сергеев

Мать: Ксения Тимофеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1846

Муж: Анисим Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1847

Сын: Авдей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1849

Сын: Василий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1850

Дочь: Мария Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Яков Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Рождение ребёнка
24.02.1854

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1855

Дочь: Васса Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1856

Сын: Фёдор Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1859

Сын: Мирон Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1860

Дочь: Пелагея Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Иванов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1873
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