Мелания Петрова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиДо 1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Пётр Сергеев
Мать: Ксения Тимофеева
Бракосочетание
06.11.1846
Муж: Анисим Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1847
Сын: Авдей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
01.01.1849
Сын: Василий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1850
Дочь: Мария Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Яков Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
24.02.1854
Дочь: Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
12.08.1855
Дочь: Васса Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
10.11.1856
Сын: Фёдор Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
15.08.1859
Сын: Мирон Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
01.10.1860
Дочь: Пелагея Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Иванов
Смерть
До 1873