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Анисим Иванов

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Место рождения

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

08.07.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Иван

Мать: ?

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1846

Жена: Мелания Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1847

Сын: Авдей Анисимов

Мать ребёнка: Мелания Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1849

Сын: Василий Анисимов

Мать ребёнка: Мелания Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1850

Дочь: Мария Анисимова

Мать ребёнка: Мелания Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Яков Анисимов

Мать ребёнка: Мелания Петрова

Рождение ребёнка
24.02.1854

Дочь: Евдокия Анисимова

Мать ребёнка: Мелания Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.08.1855

Дочь: Васса Анисимова

Мать ребёнка: Мелания Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1856

Сын: Фёдор Анисимов

Мать ребёнка: Мелания Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1859

Сын: Мирон Анисимов

Мать ребёнка: Мелания Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1860

Дочь: Пелагея Анисимова

Мать ребёнка: Мелания Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.07.1880
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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