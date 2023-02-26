Анисим Иванов
Место рожденияд.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти08.07.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1846
Жена: Мелания Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.11.1847
Сын: Авдей Анисимов
Мать ребёнка: Мелания Петрова
Рождение ребёнка
01.01.1849
Сын: Василий Анисимов
Мать ребёнка: Мелания Петрова
Рождение ребёнка
08.07.1850
Дочь: Мария Анисимова
Мать ребёнка: Мелания Петрова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Яков Анисимов
Мать ребёнка: Мелания Петрова
Рождение ребёнка
24.02.1854
Дочь: Евдокия Анисимова
Мать ребёнка: Мелания Петрова
Рождение ребёнка
12.08.1855
Дочь: Васса Анисимова
Мать ребёнка: Мелания Петрова
Рождение ребёнка
10.11.1856
Сын: Фёдор Анисимов
Мать ребёнка: Мелания Петрова
Рождение ребёнка
15.08.1859
Сын: Мирон Анисимов
Мать ребёнка: Мелания Петрова
Рождение ребёнка
01.10.1860
Дочь: Пелагея Анисимова
Мать ребёнка: Мелания Петрова
Смерть
08.07.1880
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.