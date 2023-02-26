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Женский

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Рождение ребёнка
1826

Сын: Анисим Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталия Иванова

Отец ребёнка: Иван

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ксения (Савельева)

Отец ребёнка: Иван

д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
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