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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Анисим Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталия Иванова
Отец ребёнка: Иван
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ксения (Савельева)
Отец ребёнка: Иван
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.