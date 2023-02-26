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Фёдор Иванов
Фёдор Иванов
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Место рождения
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
До 1840
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец:
Иван
Мать:
?
д.Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1864
отставной солдат
Смерть
Неизвестно
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