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Терентий Никитин

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.04.1799

Дата смерти

27.06.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1799

Отец: Никита Фёдоров

Мать: Екатерина Игнатова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1820

Жена: Параскева Лукьянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1830

Дочь: Агрипина Терентиева

Мать ребёнка: Параскева Лукьянова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1832

Дочь: Агафия Терентиева

Мать ребёнка: Параскева Лукьянова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1834

Дочь: Александра Терентиева

Мать ребёнка: Параскева Лукьянова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1836

Дочь: Евдокия Терентиева

Мать ребёнка: Параскева Лукьянова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.05.1839

Жена: Анисия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1844

Дочь: Евгения Терентиева

Мать ребёнка: Анисия Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Морозов Косьма Терентиев

Мать ребёнка: Анисия Петрова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1855

Сын: Роман Терентиев

Мать ребёнка: Варвара Малахова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Малахова

Смерть
27.06.1855
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