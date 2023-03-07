Терентий Никитин
Место рождения
Дата рождения08.04.1799
Дата смерти27.06.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1799
Отец: Никита Фёдоров
Мать: Екатерина Игнатова
Бракосочетание
12.11.1820
Жена: Параскева Лукьянова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1830
Дочь: Агрипина Терентиева
Мать ребёнка: Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
07.02.1832
Дочь: Агафия Терентиева
Мать ребёнка: Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
22.04.1834
Дочь: Александра Терентиева
Мать ребёнка: Параскева Лукьянова
Рождение ребёнка
05.02.1836
Дочь: Евдокия Терентиева
Мать ребёнка: Параскева Лукьянова
Бракосочетание
15.05.1839
Жена: Анисия Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1844
Дочь: Евгения Терентиева
Мать ребёнка: Анисия Петрова
Рождение ребёнка
До 1854
Мать ребёнка: Анисия Петрова
Рождение ребёнка
22.07.1855
Сын: Роман Терентиев
Мать ребёнка: Варвара Малахова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Малахова
Смерть
27.06.1855