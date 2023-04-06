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Никита Фёдоров

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1759 г.р.
1739 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.09.1795

Жена: Екатерина Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.05.1796

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1797

Дочь: Зиновия Никитина

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.04.1799

Сын: Терентий Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ерофеева

Смерть
Неизвестно
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