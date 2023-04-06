Никита Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1795
Жена: Екатерина Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.05.1796
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
Рождение ребёнка
14.11.1797
Дочь: Зиновия Никитина
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
Рождение ребёнка
08.04.1799
Сын: Терентий Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ерофеева
Смерть
Неизвестно