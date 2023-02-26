Параскева Лукьянова
Место рожденияд.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1804
Дата смерти01.01.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1820
Муж: Терентий Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1830
Дочь: Агрипина Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Никитин
Рождение ребёнка
07.02.1832
Дочь: Агафия Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Никитин
Рождение ребёнка
22.04.1834
Дочь: Александра Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Никитин
Рождение ребёнка
05.02.1836
Дочь: Евдокия Терентиева
Отец ребёнка: Терентий Никитин
Смерть
01.01.1839
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище