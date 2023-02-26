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Параскева Лукьянова

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Место рождения

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

01.01.1839

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: ?

Мать: ?

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.11.1820

Муж: Терентий Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1830

Дочь: Агрипина Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Никитин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1832

Дочь: Агафия Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Никитин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1834

Дочь: Александра Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Никитин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1836

Дочь: Евдокия Терентиева

Отец ребёнка: Терентий Никитин

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.01.1839
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Залесенском кладбище
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