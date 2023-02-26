Морозов Ефимия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1873
Отец ребёнка: Морозов Косьма Терентиев
Рождение ребёнка
21.02.1876
Дочь: Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Морозов Косьма Терентиев
Рождение ребёнка
10.02.1879
Отец ребёнка: Морозов Косьма Терентиев
Рождение ребёнка
05.02.1883
Дочь: Мария Косьмина
Отец ребёнка: Морозов Косьма Терентиев
Смерть
Неизвестно