Морозов Ефимия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Ефимия Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1873

Сын: Морозов Фёдор Косьмин

Отец ребёнка: Морозов Косьма Терентиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1876

Дочь: Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Морозов Косьма Терентиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1879

Сын: Морозов Дмитрий Косьмин

Отец ребёнка: Морозов Косьма Терентиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1883

Дочь: Мария Косьмина

Отец ребёнка: Морозов Косьма Терентиев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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