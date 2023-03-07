Стефанида Семёнова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти12.03.1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1845
Муж: Матвей Прокопов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.05.1847
Дочь: Гликерия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Прокопов
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1849
Дочь: Ксения Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Прокопов
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1850
Сын: Евсигней Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Прокопов
Рождение ребёнка
01.02.1852
Сын: Семён Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Прокопов
Рождение ребёнка
18.09.1854
Дочь: Фёкла Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Прокопов
Рождение ребёнка
11.02.1856
Сын: Алексей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Прокопов
Рождение ребёнка
24.12.1857
Дочь: Мелания Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Прокопов
Смерть
12.03.1858