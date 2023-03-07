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Стефанида Семёнова

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

12.03.1858

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

До 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Семён

Мать: не указана

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1845

Муж: Матвей Прокопов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.05.1847

Дочь: Гликерия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Прокопов

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1849

Дочь: Ксения Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Прокопов

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1850

Сын: Евсигней Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Прокопов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1852

Сын: Семён Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Прокопов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1854

Дочь: Фёкла Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Прокопов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1856

Сын: Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Прокопов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1857

Дочь: Мелания Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Прокопов

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.03.1858
Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
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