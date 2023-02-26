Гликерия Матвеева
Место рождениясельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.05.1847
Дата смерти31.05.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1847
Отец: Матвей Прокопов
Мать: Стефанида Семёнова
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1871
Муж: Гавриил Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
31.05.1874