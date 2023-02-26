Гликерия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Матвеева

Гликерия Матвеева

Место рождения

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.05.1847

Дата смерти

31.05.1874

Пол

Женский

Отец

До 1825 г.р.

Мать

1823 г.р.

Муж

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1847

Отец: Матвей Прокопов

Мать: Стефанида Семёнова

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1871

Муж: Гавриил Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
31.05.1874
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close