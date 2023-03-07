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Матвей Прокопов

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Место рождения

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825

Отец: ?

Мать: ?

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1845

Жена: Стефанида Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1845
сельцо Глубокое
дворовой человек
Рождение ребёнка
10.05.1847

Дочь: Гликерия Матвеева

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1849

Дочь: Ксения Матвеева

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1850

Сын: Евсигней Матвеев

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1852

Сын: Семён Матвеев

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1854

Дочь: Фёкла Матвеева

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1856

Сын: Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1857

Дочь: Мелания Матвеева

Мать ребёнка: Стефанида Семёнова

Филипенки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иванова

Смерть
Неизвестно
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