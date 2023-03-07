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Ефросиния Кириллова

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.09.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1823

Отец: Кирилл Малахов

Мать: Васса Иванова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1840

Муж: Емельян Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1846

Сын: Фёдор ст

Отец ребёнка: Емельян Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1849

Сын: Фёдор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1850

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Фёдоров

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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