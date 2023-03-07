Ефросиния Кириллова
Место рождения
Дата рождения20.09.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1823
Отец: Кирилл Малахов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
16.02.1840
Муж: Емельян Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1846
Сын: Фёдор ст
Отец ребёнка: Емельян Фёдоров
Рождение ребёнка
16.02.1849
Сын: Фёдор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Фёдоров
Рождение ребёнка
05.12.1850
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Фёдоров
Смерть
Неизвестно