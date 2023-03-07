Емельян Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти13.01.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1840
Жена: Ефросиния Кириллова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1846
Сын: Фёдор ст
Мать ребёнка: Ефросиния Кириллова
Рождение ребёнка
16.02.1849
Сын: Фёдор Емельянов
Мать ребёнка: Ефросиния Кириллова
Рождение ребёнка
05.12.1850
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Ефросиния Кириллова
Смерть
13.01.1853