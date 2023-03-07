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Емельян Фёдоров

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

13.01.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: ?

Мать: ?

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1840

Жена: Ефросиния Кириллова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.02.1846

Сын: Фёдор ст

Мать ребёнка: Ефросиния Кириллова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1849

Сын: Фёдор Емельянов

Мать ребёнка: Ефросиния Кириллова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1850

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Ефросиния Кириллова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.01.1853
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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