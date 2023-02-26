Гавриил Фёдоров
Место рождения
Дата рождения24.03.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1845
Отец: Кислаков Фёдор Марков
Мать: Екатерина Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Яковлева
Бракосочетание
10.11.1871
Жена: Гликерия Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Екатерина Гаврилова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
?.08.1875
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
21.08.1876
Дочь: Наталия Гаврилова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Гликерия Гаврилова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
03.10.1885
Дочь: Пелагея Гаврилова
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
22.01.1888
Сын: Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Смерть
Неизвестно