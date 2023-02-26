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Гавриил Фёдоров

Место рождения

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.03.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1845

Отец: Кислаков Фёдор Марков

Мать: Екатерина Павлова

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Яковлева

Бракосочетание
10.11.1871

Жена: Гликерия Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Екатерина Гаврилова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
?.08.1875

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
21.08.1876

Дочь: Наталия Гаврилова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Гликерия Гаврилова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Рождение ребёнка
03.10.1885

Дочь: Пелагея Гаврилова

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1888

Сын: Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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