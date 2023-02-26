Параскева Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти31.01.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Фёдоров
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Екатерина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров
Рождение ребёнка
?.08.1875
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров
Рождение ребёнка
21.08.1876
Дочь: Наталия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Гликерия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров
Рождение ребёнка
03.10.1885
Дочь: Пелагея Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров
Рождение ребёнка
22.01.1888
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров
Смерть
31.01.1888
Причина смерти: от родов