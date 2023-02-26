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Параскева Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

31.01.1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Фёдоров

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Екатерина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров

Рождение ребёнка
?.08.1875

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров

Рождение ребёнка
21.08.1876

Дочь: Наталия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Гликерия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров

Рождение ребёнка
03.10.1885

Дочь: Пелагея Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1888

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Фёдоров

Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.01.1888
Кисляки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от родов

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