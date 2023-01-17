Шагина (Варгина) Клавдия Павловна
Место рождения
Дата рождения27.10.1896
Дата смерти02.01.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1896
Отец: Варгин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1923
Дочь: Митина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Шагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
25.04.1926
Отец ребёнка: Шагин Михаил Семенович
Запись акта о рождении № 113 от 25.04.1926г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района Свердловского округа Уральской области
Рождение ребёнка
14.01.1929
Отец ребёнка: Шагин Михаил Семенович
Рождение ребёнка
17.02.1935
Дочь: Алифанова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Шагин Михаил Семенович
Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 33 от 21.02.1935г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
11.09.1938
Отец ребёнка: Шагин Михаил Семенович
Запись акта о рождении № 158 от 17.09.1938г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1960
запись акта о смерти № 1 от 03.01.1960г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области. Возраст умершей 63г. Захоронена - кладбище пгт.Верхние Серги Нижн... Показать все