Шагина (Варгина) Клавдия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШагина (Варгина) Клавдия Павловна

Шагина (Варгина) Клавдия Павловна

avatar

Место рождения

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

27.10.1896

Дата смерти

02.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1896

Отец: Варгин Павел

Мать: не указана

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1923

Дочь: Митина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Шагин Михаил Семенович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1926

Сын: Шагин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Шагин Михаил Семенович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 113 от 25.04.1926г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района Свердловского округа Уральской области
Рождение ребёнка
14.01.1929

Сын: Шагин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шагин Михаил Семенович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1935

Дочь: Алифанова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Шагин Михаил Семенович

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 33 от 21.02.1935г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
11.09.1938

Сын: Шагин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Шагин Михаил Семенович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 158 от 17.09.1938г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагин Михаил Семенович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
02.01.1960
Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
запись акта о смерти № 1 от 03.01.1960г., составлена Верхнесергинским поселковым Советом Нижнесергинского района Свердловской области. Возраст умершей 63г. Захоронена - кладбище пгт.Верхние Серги Нижн... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close