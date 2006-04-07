Алифанова (Шагина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлифанова (Шагина) Валентина Михайловна

Алифанова (Шагина) Валентина Михайловна

avatar

Место рождения

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

17.02.1935

Дата смерти

07.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1935

Отец: Шагин Михаил Семенович

Мать: Шагина Клавдия Павловна

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Запись акта о рождении № 33 от 21.02.1935г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алифанов сын

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алифанов сын

Отец ребёнка: не указан

Смерть
07.04.2006
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Запись акта о смерти № 352 от 10.04.2006г., составлена Железногорским территориальным отделом агентства ЗАГС администрации Красноярского края.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close