Алифанова (Шагина) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.02.1935
Дата смерти07.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1935
Отец: Шагин Михаил Семенович
Мать: Шагина Клавдия Павловна
Запись акта о рождении № 33 от 21.02.1935г., составлена Верхнесергинским сельским Советом Нижнесергинского района Свердловской области.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алифанов сын
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алифанов сын
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.04.2006
Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Запись акта о смерти № 352 от 10.04.2006г., составлена Железногорским территориальным отделом агентства ЗАГС администрации Красноярского края.